Le casque VR Meta Quest 2 (128 Go) passe sous la barre des 300€ avant le Black Friday

Où trouver le Meta Quest 2 (128 Go) au meilleur prix ?

Disponible à la vente aux alentours des 350 € depuis juin dernier, des marques comme Boulanger, la Fnac ou encore Darty nous invitent à acquérir le Meta Quest 2 (128 Go) contre la somme de 299,99 €, soit une remise d’environ 15%. Mais si vous souhaitez vraiment vous le procurer au meilleur prix, il faut vous rendre chez Amazon où il est tarifé à 299 €.

Pour information, le Meta Quest 2 (128 Go) a beau ne pas être le modèle le plus performant du marché, il reste sans aucun doute celui qui offre le meilleur qualité/prix. En plus de ça, il constitue une solide et agréable porte d’entrée dans le monde de la VR grâce à sa simplicité d’accès et surtout son vaste catalogue de jeux incluant, entre autres, Beat Saber, Moss: Book II et Propagation: Paradise Hotel.