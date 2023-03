Bon plan : La carte microSD 128 Go officielle Nintendo Switch passe sous les 20 €

Les jeux Switch ne prennent généralement pas beaucoup de place, mais quand on commence à accumuler des titres comme Zelda: Breath of the Wild ou des The Witcher 3, le stockage initial de la console arrive très vite à saturation. C’est pourquoi posséder une carte microSD est devenu aujourd’hui presque indispensable pour sa Nintendo Switch. Et quoi de mieux qu’une carte microSD aux couleurs de la console, histoire de rester dans le thème ? SanDisk propose une carte microSD officielle Nintendo qui est aujourd’hui en promotion chez Amazon.

Où trouver une carte microSD pour la Switch au meilleur prix ?

Augmenter le stockage de votre Switch coûte heureusement bien moins cher que d’augmenter l’espace libre sur votre PS5. Pour la plupart des personnes, une carte de 128 Go suffira amplement à stocker des dizaines de jeux sur sa machine sans avoir à les télécharger à nouveau trop fréquemment.

Si vous recherchez une carte microSD de cette taille pour votre Switch, vous pouvez aujourd’hui vous tourner vers la carte microSD officielle Nintendo Switch qui est affichée au prix de 19,25 € seulement.

En temps normal, malgré ce qu’indique Amazon, cette carte se trouve aux alentours des 25-30 € (et non des 42,99 € qui est le tarif conseillé), mais la réduction reste tout de même très intéressante pour les plus petits budgets. Avec cette carte, qui dispose d’un taux de transfert jusqu’à 100 Mo/s pour charger les jeux rapidement, vous serez fin prêts pour accueillir les jeux Switch à venir en 2023, comme Zelda: Tears of the Kingdom.