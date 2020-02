Blue Protocol pourrait bien franchir la frontière japonaise

Annoncé en juin 2019, Blue Protocol est un Action-RPG au style manga. Développé par une équipe de chez Bandai Namco, le titre aura la spécificité de proposer du multijoueur en ligne. Néanmoins, il n’est pour le moment attendu que sur le sol japonais. Un fait qui pourrait bien changer dans les prochaines semaines.

Vers une localisation anglaise ?

Les infos ne pleuvent pas concernant l’Action-RPG online de Bandai Namco. Pourtant, son annonce n’aura pas manqué de faire bouillonner le sang des amoureux de l’animation nippone, avec son design à première vue léché. Par ailleurs, bien que Blue Protocol ne soit prévu que sur PC, son concept semble plutôt accrocheur. Enfin jusqu’ici, il a fallu se contenter d’images, balancées par petites poignées.

Cette semaine, nous apprenons toutefois une nouvelle plutôt réjouissante, bien qu’il faille encore la nuancer. Le studio en charge du développement est actuellement en recherche d’un directeur de localisation. Le poste étant à pourvoir au plus vite, dans le but de travailler, notamment, le texte et les cinématiques, ainsi que l’interface. De quoi se poser quelques questions légitimes.

En d’autres termes, tout indique que ledit poste aurait pour but de travailler à la localisation anglaise du titre. En vue, vous l’aurez compris, d’une sortie à l’international. Bien sûr, ne nous emballons pas trop vite, et attendons sagement des nouvelles de Bandai Namco avant de conclure. Pour le moment, Blue Protocol n’a pas encore de date de sortie au Japon, et sort d’une récente phase de Beta fermée.