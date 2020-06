Bloodstained Ritual of the Night passe le cap du million

Succès critique et commercial, Bloodstained Ritual of the Night vient de passer le cap du millions de ventes un an après sa sortie sur PC et consoles. 505 Game et ArtPlay ont donc partagé ces chiffres via un communiqué sur le site officiel et en profite pour y glisser la feuille de route pour les mois à venir.

Des ajouts gratuits au programme

Il ne faudra pas attendre très longtemps car c’est dés le 23 juin que les premiers ajouts arriveront avec le mode Boss Revenge qui proposera d’affronter quatre des boss du jeu dans un temps limité – il suffira simplement d’entrer dans une salle de transition pour y avoir accès.

La fonction Chroma Wheel qui vous permettra de personnaliser l’apparence de vos personnages (cheveux, peau, …) et arrivera sur PC, PS4 et Xbox One, les possesseurs de Nintendo Switch devront attendre le mois de juillet.

Lors du deuxième trimestre, ce sont les modes Versus et Chaos qui vous permettront de vous taper sur la tronche en local et en coopération contre des boss. Il faudra attendre la fin de l’année afin de découvrir le nouveau personnage jouable qui arrivera et qui est pour l’instant gardé secret.