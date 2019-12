Blair Witch arrivera en version physique le 31 janvier sur consoles

On sait quand arrive la version boîte de Blair Witch.

Sorti sur Xbox One à la fin de la période estivale puis sur PlayStation 4 il y a quelques jours, Blair Witch va avoir droit à une version physique. Cela avait déjà été évoqué mais c’est maintenant confirmé, le jeu d’horreur arrivera en édition boîte à la fin du mois de janvier, au plus grand bonheur des collectionneurs.

Quand arrive Blair Witch en physique ?

Blooder Team s’est ainsi rapproché de Koch Media pour un partenariat concernant la distribution d’une version physique. Celle-ci arrivera le 31 janvier 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Une bonne nouvelle donc pour celles et ceux qui attendaient encore avant de l’acheter.

Cette édition boîte regroupe les dernières mises à jour déployée et notamment le Good Boy Pack. Si vous voulez craquer, sachez que le jeu est déjà disponible en précommande au prix de 39.99€ :

Rappelons qu’il s’agit d’un jeu d’horreur où l’on sera envoyé dans une forêt maudite en compagnie de notre chien Bullet.