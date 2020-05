Blair Witch dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Alors que l’on avait eu qu’une fenêtre de lancement pour Blair Witch à l’été 2020 sur la console de Nintendo, voilà que la date de sortie se dévoile et la version Switch du titre débarquera le 25 juin.

Welcome back in Black Hills

Le jeu d’horreur psychologique, inspiré du célèbre film à petit budget du même nom, dévoile une bande annonce afin d’annoncer la date de sortie et de rappeler les événements dans lesquels se déroulent l’action. Déjà sorti depuis quelques temps sur les autres plateformes (PC, Xbox One et PlayStation 4), Blair Witch s’en était pas mal sorti lors de son test et arrivera sur l’eShop à la fin du mois de juin.