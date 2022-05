Blacktail : Le jeu d’action et d’aventure de The Parasight sera édité par Focus Entertainment

Annoncé en juin 2021 lors du Summer of Gaming d’IGN, Blacktail, le jeu d’action et d’aventure en vue à la 1ère personne de The Parasight nous invitant à incarner la sorcière Baba Yaga, n’a pas donné beaucoup de nouvelles si ce n’est sa participation au dernier Steam Neo Fest organisé fin février. Du moins, c’était le cas jusqu’à hier lorsque le titre a officialisé qu’il sera édité par Focus Entertainment (Warstride Challenges, Hardspace Shipbreaker, A Plague Tale: Requiem…) sur PC et consoles.

Toujours aucune fenêtre de sortie à l’horizon

Dans un communiqué disponible sur le site officiel de Focus, Yves Le Yaouanq, Chief Content Officer au sein de la société française, explique que « faire vivre des mondes et des histoires, offrir la possibilité de se les approprier, de les modifier : c’est cette alchimie d’une direction narrative forte et de liberté laissée aux joueurs et aux joueuses qui nous a immédiatement convaincus de travailler avec les équipes de The Parasight. »

De son côté, le studio polonais a déclaré par l’intermédiaire de son PDG et directeur créatif, Bartosz Kaproń, ceci : « Nous comprenons que les jeux vidéo sont un média à part entière, en mesure de délivrer des aventures mémorables couronnées par des messages intemporels. Depuis sa conception, Blacktail reflète cette approche ambitieuse. Nous croyons fermement que notre talent de premier ordre pour le développement, désormais combiné à la maîtrise de l’édition internationale de Focus Entertainment, permettra à The Parasight de promouvoir et élargir sa vision de la narration interactive. »

Hormis cette annonce, aucune autre information concernant Blacktail n’a été partagée par les développeurs. Pour rappel, le jeu est attendu à une date encore indéterminée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.