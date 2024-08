Black Myth Wukong : Trop de bugs et de ratés gâchent une expérience pourtant très impressionnante selon les premiers tests

Les tests de Black Myth Wukong

Attendu pour la semaine prochaine, Black Myth Wukong était déjà entre les mains de certains journalistes depuis quelques semaines. Si nous avions bien reçu une proposition du studio, notre copie n’est cependant pas encore arrivée pour vous livrer notre propre test. Néanmoins, plusieurs de nos confrères ont pu y jouer, notamment chez la presse anglophone. L’embargo étant levé, les avis sont en ligne, et si ce n’est pas une copie parfaite, le titre semble tout de même garni de bonnes volontés.

Voici quelques notes relevées :

10 – GamingBolt

10 – IGN CHina

10 – God is a Geek

4.5/5 – Twinfinite

8.5 – Everyeye

8.5 – Wccftech

8 – IGN

8 – Gamespot

8 – Noisy Pixel

8 – Gameblog

8 – PCGamesN

4/5 – Slant

4/5 – TheGamer

4/5 – GamesRadar

4/5 – Digital Trends

3.5/5 – Windows Central

3/5 – GameRant

Globalement de bonnes notes, avec même une belle présence des 8 et plus. Cependant, on retrouve des avis plus mitigés, ce qui montre que l’œuvre ne pourrait potentiellement pas convenir à tous les publics. Et cet aspect clivant s’explique par plusieurs aspects.

Une aventure jonchée de bugs ?

L’un des défauts qui semblent revenir très régulièrement est celui d’une expérience loin d’être démunie de soucis techniques. IGN parle par exemple de « quelques gros défauts techniques et des problèmes de localisation qui risquent de provoquer quelques frustrations au lancement ». Pire encore, nos confrères français de chez JV n’ont carrément pas pu livrer de test parce qu’un bug a empêché la progression, les bloquant définitivement à une porte.

Ce ne sont d’ailleurs pas les seuls écueils techniques évoqués puisqu’il est souvent mention d’une caméra un peu folle et d’un manque de lisibilité, notamment pendant les phases d’action. Des points relevés qui peuvent potentiellement entacher le plaisir de jeu, surtout avec la présence de certains pics de difficulté souvent pointés du doigt.

Mais qui mérite tout de même d’être faite ?

Malgré tout ça, des aspects semblent forcer le respect, notamment la direction artistique souvent qualifiée de somptueuse ou le système de combat, bien pensé et pas seulement basé sur un simple action RPG / Souls-like, avec un personnage principal qui semble merveilleusement bien répondre. La mise en scène est aussi au rendez-vous, tout comme le contenu qui a l’air d’être plus que correct, malgré une conception des niveaux un peu redondante.

Gamespot semble d’ailleurs conclure comme la majorité des médias : « Black Myth: Wukong est un jeu inégal, où les points forts sont souvent plus nombreux que les points faibles ». Pour IGN, cela reste une « grande réussite » malgré tout, avec « tonne de combats de boss passionnants, une grande variété d’ennemis et le monde qu’ils habitent est un véritable régal pour les yeux et les oreilles ».

Après avoir écumé la majorité des reviews en ligne, il semblerait que le titre ait tout du premier projet trop ambitieux d’un studio. Il arrive malgré tout à apporter une expérience plus que saisissante, qui pourrait être grandement bonifiée après quelques patchs correctifs. Un jeu qu’il serait donc dommage de manquer, ne serait-ce que pour ses inspirations… mais dont il serait raisonnable d’attendre quelques patchs ? Nous verrons bien à son lancement officiel, le 20 août prochain sur PC et PlayStation 5. Notre test de Black Myth Wukong arrivera quant à lui un peu plus tard et on vous confirmera ou non ces premières impressions.