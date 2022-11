Accueil » Actualités » Black Friday : Des TV OLED au prix le plus bas grâce à la commande groupée

Le Black Friday, c’est aujourd’hui, mais cela fait en réalité une bonne semaine que les offres sont tombées, si bien que ce matin, il n’y avait pas grand chose de neuf à se mettre sous la dent niveau soldes. L’un des domaines les plus recherchés de ce Black Friday 2022 était bien entendu les TV OLED, que ce soit pour tirer le meilleur des PlayStation 5 et Xbox Series, ou bien pour les férus de cinéma et de séries qui souhaitent avoir une qualité d’image à couper le souffle.

Dans le cadre du Black Friday, nous vous avons proposé une offre exceptionnelle pour obtenir des prix bas sur ces TV OLED, grâce au système de commandes groupées. Alors que la fin du Black Friday se rapproche, et que les revendeurs ont probablement lâché leur plus beaux deals, il ne reste plus beaucoup de temps pour choisir sa prochaine TV. L’occasion de vous rappeler que la commande groupée est toujours disponible, avec encore de nombreux modèles.

Acheter une TV OLED au meilleur prix pour le Black Friday

Avec la commande groupée, vous pouvez obtenir des TV OLED de marque avec des modèles très récents, à des prix plus bas que ce que l’on trouve d’habitude, même en pleine période du Black Friday.

Cette commande groupée permet d’obtenir les meilleurs prix auprès des fournisseurs en garantissant un nombre fixe d’acheteurs, afin de négocier une remise élevée sur le commande (tout en aidant le site qui touche un très, très faible pourcentage des ventes).

Tout ce que vous avez à faire dans un premier temps, c’est de vous rendre sur la page dédiée des Commandes Groupées TV OLED 2022 ActuGaming afin de remplir une formulaire pour voir les prix des différents modèles. Rassurez-vous, cela n’engage en rien à l’achat.

Si vous avez des interrogations a propos de cette commande groupée, n’hésitez pas à consulter notre article complet à ce sujet qui revient sur toutes les questions les plus fréquemment posées sur la pratique. Rappelons que cette offre est limitée dans le temps, et prendra fin le dimanche 27 novembre à 23h59.

La liste des modèles TV OLED disponibles

Pour rappel, voici les différents modèles de TV OLED qui sont proposés pour notre commande groupée :