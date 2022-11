Black Friday : Sélection des meilleurs bons plans (jeux vidéo, high-tech, smartphone…)

Vous attendiez le top départ du Black Friday pour ce soir à minuit ? Eh bien non, en France, il faut croire que tout le monde est pressé. Les revendeurs ont publié dès cet après-midi du 24 novembre des milliers d’offres et de promotions sur des tas de produits. Le Black Friday est donc officiellement lancé, et afin de vous aider à repérer les meilleurs bons plans, nous vous avons sélectionné les offres les plus intéressantes du moment, avec un article qui sera régulièrement mis à jour avec de nouvelles promotions à ne pas manquer.

Les offres du Black Friday à ne pas manquer

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs bons plans de ce Black Friday 2022, rangés par catégories, avec les offres sur les jeux vidéo ou les produits high-tech.

Cartes PlayStation Plus

Consoles et accessoires

Casques VR

Jeux vidéo

PlayStation

Xbox

Nintendo Switch

PC portable gaming

Smartphones

TV OLED

Casques

Souris

Claviers

Webcam

Jusqu’à quand le Black Friday 2022 se déroule-t-il ?

Officieusement, le Black Friday 2022 démarre le 25 novembre à 00h01, mais tout le monde a pris de l’avance, si bien que les offres ont commencé le 18 novembre dernier. Et quitte a prendre de l’avance, autant clôturer plus tard.

Ainsi, le Black Friday 2022 va durer jusqu’au 28 novembre prochain. De quoi vous laisser un peu le temps de regarde toutes les offres et de faire les meilleures emplettes possibles.