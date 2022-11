Alors que le Black Friday 2022 vient de commencer officiellement, ActuGaming vous propose de réaliser l’une des meilleures offres disponibles sur une sélection de téléviseurs. Afin de vous proposer les tarifs les plus intéressants en cette période de fin d’année, nous lançons une période de commandes groupées. L’objectif, vous proposer des TV OLED et 4K à des prix quasiment imbattables. Des LG C2 aux Sony QD OLED en passant par Samsung et Panasonic, voici comment faire pour acheter une TV au meilleur prix.

Encore mieux que le Black Friday ?

Vous cherchez le meilleur bon plan pour acheter une nouvelle télé ? Que ce soit pour offrir à Noël, se faire plaisir en fin d’année, profiter de la Coupe du Monde ou tout simplement, mettre à jour votre matériel pour jouer dans les meilleures conditions aux consoles nouvelle génération, nous vous proposons une commande groupée regroupant plusieurs téléviseurs à prix réduit.

Le principe des Commandes Groupées est un concept qui existe depuis longtemps et qui permet de négocier des prix avantageux. Cela permet au revendeur d’avoir la sécurité de vendre un certain nombre de TV, qui de ce fait, peut proposer un prix bien moins élevé que certaines offres actuelles. Ainsi, nous vous proposons une sélection de TV OLED à des tarifs très avantageux. Certaines offres seront logiquement plus intéressantes que d’autres, avec plusieurs modèles qui sont même à un prix encore jamais vus, même en cette période de Black Friday.

Comment passer commande et profiter du meilleur prix ?

Contrairement aux achats classiques via un revendeur, il est nécessaire de faire une demande de tarif pour profiter du meilleur prix d’une Commande Groupée. Vous devez ainsi réaliser une demande de tarif sur notre page dédiée et vous engager à ne pas divulguer les prix négociés dans le cadre de cette opération. Vous pouvez ainsi réaliser une demande de tarif de façon confidentielle, avant tout si vous êtes vraiment intéressés par l’achat d’une nouvelle TV.

Voici comment faire :

Rendez-vous sur la page dédiée des Commandes Groupées TV OLED 2022 ActuGaming Remplissez le formulaire Demande de Tarif en bas de page en choisissant le Modèle Souhaité et en indiquant votre mail Confirmez l’opération par mail Vous recevrez alors une proposition de tarif par retour de mail assez rapidement Acceptez ou non le tarif proposé Si le tarif vous intéresse, vous recevrez un bon de commande qu’il faudra valider et payer via un paiement sécurité Attendre la livraison de votre TV (sous 2 semaines après la commande passée) – ou la récupérer en magasin

Notez que l’offre de commande groupée est limitée dans le temps et n’est disponible que jusqu’au dimanche 27 novembre 2022 à 23h59. Passé cette date, il ne sera plus possible de faire une demande de tarif.

Les TV OLED proposées

Voici la liste des téléviseurs proposés dans le cadre de cette commande groupée :

LG OLED CS 55″

LG OLED CS 65″

LG OLED CS 77″

LG OLED C2 42″

LG OLED C2 48″

LG OLED C2 55″

LG OLED C2 65″

LG OLED C2 77″

LG OLED G2 55″

LG OLED G2 65″

LG OLED G2 77″

Sony QD OLED XR55A83K

Sony QD OLED XR65A83K

Sony QD OLED XR77A83K

Sony QD OLED XR55A90J

Sony QD OLED XR65A90J

Sony QD OLED XR83A90J

Sony QD OLED XR55A95K

Sony QD OLED XR65A95K

Samsung QD OLED QE55S95B

Samsung QD OLED QE65S95B

Panasonic TX55LZ1000E

Panasonic TX55LZ1500E

Panasonic TX65LZ1500E

Panasonic TX65LZ2000E

Foire aux questions

Si vous n’êtes pas familiers avec le concept des commandes groupées, nous prenons le temps de réponses aux questions régulières.

Pourquoi les prix sont si bas ?

Le principe est simple : rassembler les demandes des lecteurs et potentiels acheteurs puis passer une commande groupée. Avec ce procédé, les fabricants peuvent ainsi réduire leur marge et proposer des prix très avantageux, en réduisant les coûts liés au stock tout en ayant la sécurité d’écouler les achats. Les commandes groupées permettent ainsi de négocier des tarifs qui sont très avantageux, certains similaires aux offres actuelles du Black Friday, d’autres avec des prix inférieurs à ceux affichés dans le commerce.

Pourquoi les tarifs ne sont pas rendus publics ?

Il s’agit d’un accord entre ActuGaming, les constructeurs et le revendeur. Ces prix sont donc confidentiels et ne peuvent pas être rendus publics. Si vous souhaitez connaître les prix et/ou passer commande, veuillez utiliser le formulaire à disposition.

Est-ce que les TV sont neuves ?

Oui, les téléviseurs sont bien neufs. Il ne s’agit pas de produit reconditionné : les produits viennent bien d’usine, dans le carton d’origine.

Est-ce qu’il y a tout de même la garantie constructeur ?

Oui, la garantie constructeur est bien présente, comme tout achat de TV neuve ! Il est également possible de souscrire à une assurance +3 ans si vous le souhaitez (l’offre est facultative).

Quelles sont les risques de la commande groupée ?

A vrai dire, aucun ! La commande groupée est fiable et fait intervenir des personnes de confiance. Il s’agit bien d’une démarche officielle en collaboration avec un partenaire qui a déjà fait ses preuves (ce partenaire propose des offres similaires depuis plusieurs années, notamment chez Xboxsquad en 2021. Plusieurs acheteurs ont également partagé leur achat sur Twitter).

Tout est donc parfaitement aussi bien légal qu’officiel. Les commandes seront traitées après votre confirmation de tarif et vous serez invité à payer un acompte pour valider votre commande, puis le solde un peu avant la livraison. Il n’y a également aucun problème de stock puis les TV sont commandées en fonction de la demande. Le seul « risque » est que le tarif proposé ne corresponde pas à votre budget. Dans ce cas, vous pouvez très bien soit refuser la proposition, soit demander un tarif pour un modèle moins onéreux/moins grand.

Est-ce que je peux tout de même profiter des remboursements et ODR sur les TV Sony ?

Oui tout à fait ! Actuellement, Sony propose une ODR (offre de remboursement) sur l’achat de ses TV OLED. Si vous prenez un modèle XR proposé dans la liste, vous pourrez tout de même profiter des offres de remboursement en plus du tarif préférentiel. Sachez qu’il y a actuellement jusqu’à 500€ de remboursé sur certains modèles Sony. Un sacré combo !

Pourquoi faites-vous ça ?

Cette opération vous permet d’économiser sur l’acquisition d’une nouvelle télévision. Nous savons que l’achat d’une nouvelle TV est onéreux, et nous avons jugé l’opération intéressante pour vous, nos lecteurs et lectrices de longue date. Nous récupérons également un (faible) pourcentage de commission sur les ventes, afin de payer nos frais techniques et d’hébergement et couvrir les frais de mise en place ce cette opération. Nous avons été contactés par le partenaire pour proposer cette Commande Groupée, et en cette période charnière d’inflation, il nous paraissait important d’accepter pour vous proposer les meilleurs tarifs et vous faire plaisir en cette fin d’année.

Quel est le délai de livraison ?

Après avoir fait votre demande de tarif, le partenaire vous enverra rapidement une proposition. Si vous l’acceptez, vous devrez confirmer votre achat. Une fois la commandée passée, il faut compter des délais de livraison d’environ deux semaines. Des frais de livraison sont ajoutés au tarif initial. Si vous êtes sur Paris, il est potentiellement possible de ne pas payer les frais de livraison et de récupérer votre téléviseur en magasin.

Dois-je craindre pour mes informations personnelles ?

La demande de tarif est entièrement sécurisée et confidentielle. Vos informations personnelles ne seront pas partagées ni revendues. Seul le revendeur partenaire est autorisé à vous recontacter par mail, seulement après avoir confirmé votre volonté de recevoir un tarif préférentiel. Vous ne serez pas recontactés après l’achat ni ajouté dans une quelconque liste de diffusion. Le paiement se fait également via un formulaire de paiement sécurité.