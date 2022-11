Black Friday : Le Samsung Galaxy M23 5G passe à seulement 179 €

La Black Friday Week continue à battre son plein cette semaine, en attente du vrai Black Friday qui aura lieu ce vendredi. Pas besoin d’attendre jusque là pour trouver les meilleures offres de cette période, qui sont regroupées dans notre article complet sur le Black Friday. Les smartphones font partie des produits les plus prisés du moment, surtout pour l’entrée et le milieu de gamme, c’est pourquoi les sites marchands et les constructeurs multiplient les offres ces derniers jours, comme Samsung avec son Samsung Galaxy M23 5G.

Où trouver le Samsung Galaxy M23 5G au meilleur prix ?

Vous connaissez peut-être la gamme des Galaxy S20, S21, S22 et compagnie, mais Samsung ne s’intéresse pas qu’au marché de haut de gamme. Afin de concurrence Xiaomi et les autres géants de ce secteur de smartphones pas chers, Samsung a sorti plusieurs modèles intéressants qui sont disponibles aux alentours de 200 €.

Le Samsung Galaxy M23 5G est l’un d’eux, et il est aujourd’hui en promotion. Habituellement affiché à 200 €, si ce n’est plus, il tombe aujourd’hui sous la barre des 179 € seulement. Ce qui est une bonne affaire pour un portable compatible 5G, qui se font rares à ce prix.

Equipé d’un écran 6’6 pouces full HD+ de 120 Hz, en plus de 4 Go de RAM et d’un processeur Snapdragon 750G, ce Samsung Galaxy M23 est en train de devenir très populaire dans le rayon de l’entrée de gamme, surtout car il bénéficie de l’expertise et de la qualité propre à chaque Samsung.