Black Friday : Le Google Pixel 6 est enfin disponible à prix réduit

On continue avec les offres du Black Friday, qui sont décidément nombreuses. On aurait presque envie de parier que le 25 novembre sera moins riche en bons plans, mais les revendeurs sont désormais si imprévisible que l’on va s’abstenir. Après vous avoir proposé une sélection maison des meilleures offres du Black Friday, on revient maintenant sur quelques produits phares très demandés qui font l’objet d’une belle réduction. C’est notamment le cas du Google Pixel 6, l’un des smartphones les plus prisés du marché.

Où trouver le Google Pixel 6 au meilleur prix ?

Le Google Pixel 6 a peut-être trouvé son successeur avec la sortie du Google Pixel 7, mais il est encore très demandé. La sortie de son remplaçant lui permet d’ailleurs de bénéficier d’offres très attractive, comme on le constate aujourd’hui chez Fnac.

Pour le Black Friday, vous pouvez retrouver le Google Pixel 6 à seulement 429 €, soit l’un des prix les plus bas constatés sur ce modèle. Avec son volet photo particulièrement convaincant, son processeur Google Tensor et ses 8 Go de RAM, le Pixel 6 est aujourd’hui l’un des meilleurs smartphones en dessous de 500 €, si ce n’est le meilleur.

En plus de cela, si vous êtes membre adhérent chez Fnac, vous pouvez bénéficier de 10 € offerts sur votre carte tous les 100 € d’achat, ce qui vous revient donc à 40 € offerts. Etant donné que la carte Fnac+ est à 4,99 €, il y a de quoi faire une très bonne affaire ici.