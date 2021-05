Biomutant : Voici à quoi ressemble la création de personnage en vidéo

Biomutant est presque là et les embargos sont désormais levés, comme le montre notre test qui revient sur tous les points forts et les défauts de ce AA si atypique. Le titre nous permet de créer notre propre héros, et afin de vous montrer tout cela, nous vous avons capturé les premières minutes du jeu pour illustrer comment fonctionne le système de création de personnage.

Découvrez le système complet en VF

Dès l’introduction, Biomutant vous demandera de créer votre propre mutant en modifiant son apparence et en choisissant ses caractéristiques. Vous pouvez donc avoir un aperçu de ce qu’offre la création de personnage, avec la modification de la race et de la corpulence qui vont influer sur son intelligence, sa force, ou encore sa résistance aux divers éléments.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.