Disponible depuis peu sur l’Apple Arcade, Beyond Blue va débarquer prochainement sur console et PC aux alentours de la journée mondiale de l’océan qui a lieu le 8 juin. Le titre est attendu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et après avoir été repoussé une première fois, cette fois-ci semble la bonne.

Nagez dans les profondeurs de l’océan

Dans ce jeu d’exploration sous-marine, développé par le studio E-Line Media, vous incarnerez une équipe de scientifiques qui devra découvrir et interagir avec les mystères de l’océan. Si le titre se veut être un jeu d’exploration narratif, il sera également éducatif car le développement du jeu a été mené en collaboration avec des experts du milieu sous-marin et proposera des séquences inédites sous licences de « Blue Planet » qui appartient à BBC Studios.

Michael Angst, directeur créatif de E-Line Media déclare :

« Nous sommes ravis de partager Beyond Blue avec tout le monde. Nous avons pris soin de créer une expérience visuelle et audio qui plonge les joueurs dans la beauté de l’océan et les créatures étonnantes qui l’habitent, tout en espérant le faire avec un peu d’interprétation et de talent artistique. »

Le titre sera vendu au prix de 19,99$ (probablement au même prix chez nous avec la même fameuse conversion en euro) et ne semble pas encore disposer de précommande, aussi bien sur le site que sur les différentes plateformes de vente habituelle.