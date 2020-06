Beyond Blue s’offre un trailer de lancement pour sa sortie le 11 juin

On en parlait dans notre article des sorties de la semaine, Beyond Blue arrivera le 11 juin sur PC (Steam), Xbox One et PS4. Pour cette première journée du Summer of Gaming, on a alors eu le droit au trailer officiel du titre développé et édité par E-Line Media.

L’exploration des fonds marins, c’est maintenant !

Ce jeu inspiré du documentaire « Planète Bleue », nous mettra dans la peau de Mirai, une biologiste équipée d’appareils scientifiques très poussés afin d’explorer et étudier les espèces maritimes ainsi que tous les mystères et découvertes observables seulement dans les fonds marins.

Beyond Blue se vend alors comme une expérience narrative mais également éducative car le développement a été suivi par une équipe d’experts du milieu afin de mieux retrouver les sensations si particulières de l’exploration sous-marine.