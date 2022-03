Bethesda rallonge le dépôt de marque Spyteam, une annonce en vue ?

Entre son intégration au sein de Microsoft et les divers jeux qui sont en développement depuis des années, Bethesda a de quoi bien occuper ses équipes. Alors que l’on attend GhostWire Tokyo et Starfield pour cette année, tout comme Redfall, The Elder Scrolls VI et le jeu Indiana Jones semblaient être les prochains gros projets de l’éditeur, mais le fameux Spyteam a fait son retour ces derniers jours, renforçant l’idée d’une annonce prochaine.

Spyteam, a secret Bethesda game that seems to have been in the works for some time now, recently had its trademark application filed for 2022. Could we finally find out what this game is later in the year?#Bethesda #Xbox pic.twitter.com/WVMDixotR5

— SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) March 6, 2022