Bethesda : Todd Howard voulait déjà faire un jeu Indiana Jones dès 2009

On ne s’attendait pas vraiment à avoir des nouvelles du jeu Indiana Jones durant la dernière conférence de Microsoft, mais on espérait tout de même un petit quelque chose, ce qui ne fut pas le cas. Le projet est encore bien secret chez Bethesda, et même Todd Howard n’est pas très loquace à ce sujet, même s’il est visiblement très passionné par le jeu.

Une idée qui n’est pas nouvelle chez Bethesda

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors de son interview avec The Telegraph, où il indique alors qu’il avait cette idée de jeu Indiana Jones depuis un long moment en tête :

« Je crois que j’ai initialement fait un pitch à Georges Lucas en 2009 et j’ai essayé de trouver un moyen de le faire depuis. Et quand je pense au travail que Machine Games a effectué, ils sont juste des développeurs phénoménaux. Quand je leur ai parlé de cela, ça concordait bien. Et nous avons eu l’opportunité de parler à Lucas et Disney à propos de cela et ils étaient vraiment enthousiasmés. »

Le projet n’est donc pas né hier et est en réflexion depuis pas mal de temps, mais cela ne veut pas dire que l’on va en entendre plus prochainement :

« J’aime vraiment Indiana Jones mais je n’aurais jamais pensé avoir l’opportunité d’en faire un jeu. Et vous allez en entendre davantage dans le futur. Mais l’équipe de Machine Games est la meilleure équipe du monde pour faire ce jeu et ils font un travail phénoménal. »

Une grande confiance est donc accordée au studio, en attendant de voir le travail de ce dernier. Espérons en apprendre plus dans les prochains mois.