Le prochain Battlefield pas avant avril 2021 au plus tôt

Alors que Battlefield V va accueillir le chapitre 6 dans les prochains jours, une autre information vient de tomber pour la franchise. Elle est probablement anecdotique pour celles et ceux qui suivent assidûment l’actualité autour de la série mais Electronic Arts vient de confirmer une nouvelle fois que le prochain Battlefield n’arrivera pas tout de suite.

Pas avant fin 2021

Il y a quelques mois, la firme de Redmond avait annoncé que l’hypothétique Battlefield 6 arriverait sur PS5 et Xbox Series X. La sortie n’était alors évoquée que pour fin 2021. Aujourd’hui, Electronic Arts a publié son dernier rapport financier, qui concerne le troisième trimestre de l’année fiscale en cours et affirme une nouvelle fois que le prochain opus n’est pas pour la suivante.

Si 14 jeux sont prévus d’ici le 31 mars 2021, ce n’est pas le cas du prochain Battlefield. Blake Jorgensen, chef des opérations, a annoncé qu’il arrivera bel et bien au cours de l’exercice 2022, soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. C’est donc une confirmation, et ce Battlefield fait clairement partie des focus de l’éditeur puisqu’il est évoqué comme un titre majeur pour l’accélération de la croissance de cette même année fiscale.

Patience donc, en espérons que les leçons apprises sur les derniers opus permettent à ce futur Battlefield de briller sur les consoles de nouvelle génération. Comme on dit, wait & see, il n’y à plus qu’à attendre.