Electronic Arts : 14 jeux d’ici mars 2021 et des sorties sur nouvelle génération

Pour beaucoup, c’est l’heure du bilan financier. Nintendo en a profité pour annoncer une Switch Animal Crossing et démentir l’arrivée d’une Switch Pro. Mais dans le rapport d’Electronic Arts, il y a aussi beaucoup de choses à retenir, à commencer par le nombre de jeux estimés pour l’année fiscale à venir. Autant vous dire qu’il y en a des projets.

14 jeux à venir, dont quatre grosses licences

L’éditeur californien a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2020 et les dirigeants de la société ont aussi donné un aperçu de ce qui allait se passait pour eux. On apprend alors que l’année fiscale à venir (donc du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) sera particulièrement chargée pour EA, puisqu’il devrait y avoir pas moins de 14 jeux à venir.

Blake Jorgensen, directeur des opérations, a donné quelques éléments de réponses pour ces titres avec :

4 issus des licences annuelles sportives (dont FIFA et Madden)

4 jeux tirés des licences EA

4 productions indépendants

2 jeux mobiles

On peut aisément affirmer que FIFA 21 et Madden NFL 21 sont confirmés. Quant aux deux autres jeux de sport, on peut très facilement imaginer qu’il s’agit déjà de NHL 21 et pourquoi pas, le retour de NBA Live, qui est censé se faire sur la nouvelle génération de consoles.

On fait le point sur les jeux en développement

Première chose à noter, c’est qu’il n’y aura pas de Battlefield dans ces 14 jeux, EA ayant affirmé que cela sera pour l’année fiscale d’après. On peut cependant inclure FIFA, NFL, Command & Conquer: Remastered, déjà confirmé pour « prochainement », et probablement Star Wars : Rise To Power, un jeu mobile qui n’a pas fait grandement parler de lui depuis son annonce.

Parmi les jeux tirés des licences d’Electronic Arts, le Medal of Honor en réalité virtuelle en fait partie. L’éditeur ayant déclaré « préparer des remasters », une trilogie Mass Effect en attendant le nouvel épisode n’est pas totalement délirant. Même constat pour du mouvement côté Dragon Age, en attendant le quatrième volet. Peut-on espère Dragon Age 4 d’ici mars 2021 ? Cela semble par contre un peu fou.

Reste évidemment à noter l’arrivée de la refonte d’Anthem, prévu pour cette année et de nouveaux jeux Star Wars. On sait que plusieurs projets sont en préparation : au moins trois. Une suite à Jedi Fallen Order, le Star Wars de EA Motive et un potentiel remake de Star Wars KOTOR. Pas vraiment étonnant puisque EA a annoncé au cours de ce même rapport que les ventes de Star Wars Jedi Fallen Order avaient dépassé les espérances de l’éditeur.

Bref, les paris sont lancés. Qu’espérez-vous de votre côté ? En tout cas, Electronic Arts prévoit une année fiscale 2021 solide. Une dynamique qui devrait se renforcer pour l’année suivante puisque Blake Jorgensen a déclaré qu’ils « prévoyaient une accélération de la croissance au cours de l’exercice 2022 » car ils pourront « tirer parti de la base croissante des consoles de nouvelle génération ».