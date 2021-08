Battlefield 2042 : Découvrez l’impressionnant court-métrage Exodus et le retour d’un spécialiste

La semaine dernière, DICE et Electronic Arts nous avait donné rendez-vous pour assister à la diffusion d’un court-métrage pour Battlefield 2042, nommé Exodus (Exode en français), qui devait nous en apprendre plus sur le contexte de cet épisode. Il est désormais possible de le visionner dans son intégralité, et nous avons eu la chance d’assister à une première diffusion réservée à la presse, où l’on en pu découvrir plus de détails.

Le monde de 2042

Faute de mode solo dans ce Battlefield 2042, il fallait bien trouver un moyen d’ajouter un peu de narration à cette expérience pour renforcer le sentiment d’immersion. Le studio a alors opté pour la stratégie du transmédia, en racontant une histoire en plusieurs temps à l’aide de différents supports, comme son site web, et aujourd’hui ce court-métrage.

Comme on le sait grâce à son nom, Battlefield 2042 se situe dans un futur pas si lointain où la guerre fait rage, où les éléments se déchaînent et où la vérité est une denrée bien rare. Au milieu de tout cela, les Américains et les Russes sont au bord de l’explosion, tandis que les réfugiés de nombreux pays tentent de trouver leur place au sein du monde.

On les nomme alors les Sans-patrie, et c’est avec eux que l’on prendra part à l’expérience Battlefield 2042. Ces Sans-patrie sont alors répartis en deux camps, dont l’un est notamment contrôlé par Oz, un mystérieux ennemi qui souhaite détruire « l’ancien monde » et qui manigance toutes sortes de choses pour faire éclater le conflit.

Irish est le nouveau spécialiste

On a pu découvrir une partie de ce contexte dans le « Voyage des Sans-Patrie » via le site web du jeu, où le journaliste Kayvan Bechir voyage à travers le monde pour couvrir les événements, cherchant un peu de vérité au sein de cette guerre. Ce court-métrage s’attarde sur le moment où le journaliste rejoint le navire de guerre Exode, mais concentre surtout sa narration sur un personnage que les fans de Battlefield 4 connaissent bien, à savoir Kimble « Irish » Graves, sous les traits de l’acteur par Michael K. Williams.

Irish est en réalité le cinquième spécialiste à rejoindre Battlefield 2042. Il incarnera l’un des leaders du groupe des Sans-Patries (ceux qui ne veulent pas détruire le monde), et sera de classe Ingénieur, capable de placer une barrière sur le terrain pour protéger ses alliés. Il sera notamment armé d’un APS-36, qui empêchera les missiles et autres explosifs de l’approcher de trop près.

Si vous précommandez Battlefield 2042, vous obtiendrez alors un skin exclusif pour Irish, « Soldat aguerri », celui que l’on peut justement voir dans le court-métrage, en plus d’avoir accès à la bêta ouverte et d’autres bonus in-game. Notez que le jeu final comportera 10 spécialistes en tout, et qu’il en reste donc 5 à découvrir, qui ne seront pas forcément annoncés de manière si spectaculaire en comparaison à Irish.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.