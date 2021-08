Battlefield 2042 : Le court-métrage Exodus sera diffusé le 12 août

Battlefield 2042 ne cesse de faire parler de lui depuis que EA a enfin levé le voile sur cet opus, enchaînant alors les prises de paroles comme lors de l’EA Play Live, où l’on a découvert l’existence du mode de jeu Portal. L’éditeur continue sa campagne marketing façon rouleau-compresseur, cette fois-ci avec un nouveau projet qui mettra encore plus en avant l’aspect grand spectacle et cinématographique du titre, avec la diffusion d’un court-métrage.

Le rendez-vous est pris

On découvre ici quelques secondes du court-métrage Exodus, qui se paye un teaser avant sa publication en bonne et due forme. Il sera possible de découvrir ce petit film dès le 12 août prochain, à 17 heures, où il sera diffusé à travers le stream qui prend place juste après avoir visionné la vidéo ci-dessus.

Ce court-métrage promet de nous en apprendre un peu plus sur le contexte de ce Battlefield 2042, ce qui ne sera pas de trop étant donné qu’aucune campagne solo ne viendra nous l’expliquer.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.