Bandai Namco Next, le prochain événement en ligne de l’éditeur ?

Les événements de type Nintendo Direct se multiplient, et Bandai Namco avait déjà tenté l’exercice avec son Play Anime Live l’an dernier, centré sur les adaptations de mangas. L’éditeur pourrait retenter l’expérience mais cette fois-ci avec une émission plus généraliste, sous l’appellation Bandai Namco Next.

Un Bandai Namco Direct dans les tuyaux ?

ICYMI: Bandai Namco has trademarked 'BANDAI NAMCO NEXT', which could be an online presentation similar to Directs or SoPshttps://t.co/2Tk37YhCzt pic.twitter.com/ywtjOwjwZD — Nibel (@Nibellion) March 1, 2021

Il y a quelques semaines, le nom de domaine Bandai Namco Next avait été enregistré dans les fichiers les propriétés intellectuelles européennes. Aucun indice n’était disponible quant à ce que pouvait designer cette appellation, mais tout porte à croire qu’il pourrait s’agir d’une émission de présentation pour le catalogue de Bandai Namco.

L’éditeur ne s’est pas beaucoup montré ses derniers temps, ni dans le Nintendo Direct, ni dans le dernier State of Play. On est en droit de penser qu’il songerait éventuellement à garder ses cartouches pour sa propre émission, qui pourrait être massive.

Nul doute que Bandai Namco travaille sur de nouvelles adaptations de mangas, mais Scarlet Nexus pourrait bien refaire parler de lui pour annoncer sa date de sortie étant donné que le titre doit sortir dans les prochains mois. On pense aussi à Tales of Arise, qui a promis des donner des nouvelles en 2021, ou à l’énigmatique Unknown9: Awakening, que l’on a plus vu depuis quelques mois.

Naturellement, tous les regards se tournent aussi vers Elden Ring, dont un trailer est en train de circuler un peu partout sur le web, ce qui pourrait annoncer un reveal tout prochainement. Puisque le trailer n’apparaitra pas chez Microsoft, une émission maison de la part de l’éditeur serait l’endroit parfait pour marquer le retour du jeu.

On attend maintenant que Bandai Namco prenne la parole pour confirmer ou non cette hypothèse, tandis que les fans d’Elden Ring prient pour ne pas patienter encore trop longtemps.