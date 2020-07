La conférence « Play Anime Live » de Bandai Namco aura lieu le 23 juillet

Alors que le Nacon Connect, l’Ubisoft Forward et le prochain Inside Xbox auront lieu dans les jours et semaines à venir, une autre entreprise proposera également sa propre conférence ce mois-ci : Bandai Namco. Intitulée « Play Anime Live », la présentation est programmée au 23 juillet à 1h du matin en France sur Youtube, Twitch et Facebook. Selon Gematsu, ce sera notamment l’occasion pour l’éditeur japonais de faire des annonces et de montrer des trailers de jeux prévus sur PC, consoles et mobiles.

Un planning chargé à prévoir ?

Aucune information n’a encore été communiquée par l’organisateur sur le contenu exact de l’événement mais on peut s’attendre à un gros programme puisque Bandai Namco a dans ses cartons plusieurs projets comme Captain Tsubasa : Rise of New Champions, Digimon Survive, Scarlet Nexus, Blue Protocol et Tales of Crestoria.

Côté DLC et mises à jour, des annonces pourraient être faites concernant Dragon Ball Z: Kakarot, Dragon Ball FighterZ, Jump Force, My Hero One’s Justice 2, One Piece : Pirate Warriors 4 ou encore One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Notez aussi que la présentation donnera l’opportunité d’assister à des sessions de questions-réponses avec les développeurs et de remporter de nombreux cadeaux.