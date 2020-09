L’accès anticipé de Baldur’s Gate III aura quelques jours de retard et arrivera le 6 octobre

Cela fait maintenant des semaines que les joueurs attendent de mettre la main sur Baldur’s Gate III, ou tout du moins sur son accès anticipé. Alors qu’on l’attendait pour août, avant d’être repoussé au 30 septembre, le titre de Larian Studios va une nouvelle fois prendre un peu de retard.

We have bad news, and good news. But first, the bad news! We're delaying to October 6, by a week. We'll be back later today with the romance & companionship update to pick you all up again. pic.twitter.com/j2NOEk4jAi

— Baldur's Late (@larianstudios) September 23, 2020