Baldur’s Gate 3 : Voici ce que voulait dire Swen Vincke, PDG de Larian, au micro des Game Awards si on lui avait laissé le temps

Même les Game Awards ont droit à un patch maintenant

Swen Vincke ne voulait pas terminer cette année sans adresser ses remerciements à son équipe et à la communauté (et c’est bien normal), c’est pourquoi il a choisi de tweeter le discours qu’il n’a pas pu prononcer. En voici la traduction :

« Gagner le jeu de l’année est un grand honneur et je tiens d’abord à remercier tous ceux qui ont voté pour nous et je tiens à féliciter tous les autres nommés. Cela a été une année incroyablement compétitive et vous auriez chacun mérité de remporter ce prix (Capcom, Remedy, Insomniac Games et Nintendo). Je tiens à remercier Geoff Keighley et les personnes qui ont organisé les Game Awards pour avoir créé une cérémonie de remise de prix si grande qu’elle attire l’attention du grand public. Même si 30 secondes, c’est un peu court, il n’y a rien de tel que les Game Awards et c’est un exploit incroyable. »

Il s’adresse ensuite à sa communauté ainsi qu’à son équipe, en adressant un mot aux personnes qui sont souvent oubliées des grands discours comme celui-ci :

« Je portais une armure aux Game Awards parce que BG3 est un jeu qui ne pourrait exister sans notre communauté de joueurs et je voulais rendre hommage à leur importance pour le développement. Vous assurez. Faire un jeu comme celui-ci ne fonctionne que si vous avez une équipe incroyablement passionnée et talentueuse et à cet égard, je suis incroyablement chanceux avec Larian Studios – ils sont parmi les meilleurs et ils ont fait un travail vraiment incroyable. Plus de 2000 personnes sont répertoriées au générique et comme je ne peux pas citer tout le monde, je souhaite me concentrer sur un groupe de personnes qui n’obtiennent pas toujours le crédit qu’elles méritent. L’équipe de l’assurance qualité, l’équipe de localisation, le support client, l’équipe de publication, les testeurs de jeu et tous les autres développeurs de Larian, BG3 n’existerait pas sans vous et vous méritez tous d’en être très fiers. »

Swen Vincke veut aussi rappeler ce qu’il avait esquissé sur scène en rendant hommage aux personnes décédées durant le développement :

« Je souhaite dédier ce prix aux amis et aux membres de nos familles que nous avons perdus au cours du développement, notamment Jim, notre animateur cinématographique principal décédé le mois dernier, et personnellement, à mon père décédé la semaine précédant le lancement de notre campagne d’accès anticipé. Vous ne pouvez pas créer quelque chose comme BG3 si vous n’avez pas le soutien des gens autour de vous. Personnellement, je tiens vraiment à remercier 5 personnes spéciales, un chien fou et un chat borgne d’être restés à mes côtés. Un grand merci également à nos partenaires de localisation et à PitStop Productions qui ont dû utiliser chaque recoin de leur bâtiment pour enregistrer et capturer ce qui était un nombre insensé de lignes. »

C’était aussi l’occasion de remercier les acteurs et actrices du jeu, à l’image de Neil Newbon (Astarion) qui avait sans doute beaucoup de choses à dire sur scène mais qui n’a pas eu le temps de faire un grand discours.

« À nos acteurs, vous avez fait un excellent travail. J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau dans le futur et que vos agents resteront raisonnables comme d’habitude. »

Il termine par remercier tous les partenaires de Larian tout en adressant un mot de manière globale à l’industrie (et en parlant des licenciements chez Wizards of the Coast) :

« Je tiens également à remercier Wizards of the Coast et plus particulièrement l’équipe Donjons et Dragons de nous avoir donné carte blanche. Je suis vraiment désolé d’apprendre qu’un si grand nombre d’entre vous ont été licenciés. C’est triste de réaliser que parmi les personnes qui se trouvaient dans la salle de réunion d’origine, il ne reste presque plus personne. J’espère que vous retomberez sur vos pieds. Il y a bien d’autres partenaires que je tiens à remercier. Nous vous en avons beaucoup demandé, mais vous avez tenu parole et sans vos efforts, BG3 ne serait pas ce qu’il est.

Je veux terminer par le récit d’une conversation que j’ai eue il y a longtemps avec un éditeur. Il m’a dit que, heureusement pour eux, les jeux sont motivés par l’idéalisme. Il le pensait d’une manière lucrative mais il avait raison. Les jeux sont une forme d’art unique, aussi importante que les livres, la musique ou les films. De nombreux développeurs, moi y compris, créent des jeux parce qu’ils aiment voir les autres s’impliquer dans leurs créations d’une manière que seuls les jeux peuvent offrir. Ils ne se soucient pas beaucoup de l’argent gagné, au-delà de ce dont ils ont besoin pour créer de nouveaux et de meilleurs jeux. Il convient de rappeler à tous que ce besoin n’est qu’un moyen et non un objectif. Ce qui compte et ce dont nous nous souvenons, c’est où et comment nous voyageons et ce dont on se souvient. Merci. Aussi – Baldur’s Gate 3 est maintenant disponible sur Xbox »

What I wanted to say at the #gameawards (1/16) — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) December 14, 2023

D’autres voix qui auraient mérité d’être entendues

Mais il n’est pas le seul qui avait des choses à dire. Rebekah Valentine d’IGN s’est aussi entretenu avec quelques gagnants qui quant à eux, n’ont même pas eu la chance de monter sur scène, à l’image de Thierry Boulanger, réalisateur sur Sea of Stars. Voici ce qu’il aurait voulu dire :

« Merci beaucoup. Tout au long du développement, j’ai dit que Sea of Stars était un jeu qui m’était incroyablement personnel. Il serait difficile d’exprimer avec des mots tout ce que cela signifie grâce à l’équipe qui m’a permis de partager cette vision et qui s’y est ensuite investie à ce point. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Nous avons tous tellement de chance de faire ce que nous aimons, et j’essaie de me rappeler chaque jour que j’ai le privilège de créer des jeux.

Comme beaucoup de productions, ce fut un voyage très difficile et enrichissant. Tous les membres de l’équipe de Sabotage se sont investis corps et âme dans ce petit monde que nous avons créé, et c’est un véritable plaisir de voir tous ceux qui se sont réunis pour le célébrer. Merci à nos partenaires Du Coup Animation pour leur travail incroyable sur les cinématiques, et à Kowloon Nights pour avoir cru en nous dès le premier jour. Et enfin, un gros câlin chaleureux à tous nos fans pour leur incroyable soutien depuis l’annonce du jeu. Merci ! »

Phil Crifo, réalisateur sur Tchia, qui n’a pas pu être présent le soir des Game Awards, voulait aussi adresser un message de remerciements :

« Ça a une place particulièrement symbolique dans mon cœur, car la première fois qu’on a révélé Tchia, c’était dans cette émission, et à l’époque on n’arrivait pas à croire qu’un petit bout de culture de Nouvelle-Calédonie était, pour la première fois, diffusé devant des millions de téléspectateurs. Des gens du monde entier. Nous étions incroyablement fiers à l’époque, et encore plus fiers aujourd’hui. Il y a de nombreuses personnes que je voudrais remercier :

Thierry Boura et Marilou Lopez, pour avoir fait ce saut de la foi avec moi.

Ma famille Awaceb, pour sa confiance et son incroyable talent.

Alexis Garavaryan, pour avoir cru en quelque sorte à ce projet fou.

Tous ceux que j’aime chez Kepler.

Greg Rice pour avoir remarqué Tchia si tôt, ainsi que tout le monde sur PlayStation.

Merci aux Game Awards de célébrer des jeux comme le nôtre, et félicitations aux autres nommés qui méritent tout autant cela.

Et surtout, je tiens à remercier toute la population de Nouvelle-Calédonie d’avoir toujours défendu et embrassé Tchia.

Ce prix n’est pas seulement une célébration de ce que nous avons accompli, c’est un moteur pour continuer à raconter des histoires qui nous appartiennent profondément, en croyant qu’elles continueront à résonner avec vous tous. »

Et enfin chez Capcom, avec dans l’ordre Takayuki Nakayama (réalisateur de Street Fighter 6), Shuhei Matsumoto (producteur de Street Fighter 6) et toute l’équipe de développement du mode VR de Resident Evil Village :

« Parmi tous les autres titres du genre publiés ces dernières années, nous sommes très reconnaissants d’avoir été sélectionnés pour la catégorie du meilleur jeu de combat. Tous les autres jeux de combat nommés sont incroyables et brillants. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux joueurs et aux membres de l’équipe de développement qui ont travaillé si dur pour donner vie au prochain chapitre de la série Street Fighter. Nous ne ferons pas preuve de complaisance et continuerons à développer le jeu de la manière à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Merci beaucoup pour votre soutien. »

« Merci beaucoup d’avoir choisi Street Fighter 6 comme meilleur jeu de combat. J’ai été ému par les acclamations bruyantes de la salle lorsque nous avons remporté le prix. Je suis rempli de gratitude envers les membres de l’équipe de développement qui ont relevé de nombreux défis et envers tous ceux qui ont joué au jeu. Nous continuerons à rendre Street Fighter 6 meilleur pour le plaisir de la communauté. »

« C’est un tel privilège d’être sélectionné comme meilleur jeu VR/AR. De la solitude des montagnes enneigées à la beauté ornée du château, en passant par l’immensité intimidante de Lady Dimitrescu, se mettre dans la peau d’Ethan Winters et voir le monde du jeu de son point de vue dans la version PSVR2 de Resident Evil Village est une expérience unique et inoubliable. Nous apprécions grandement votre soutien et nous vous en remercions ! »

Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer que l’an prochain, les artistes récompensés puissent dire tout cela sur scène avec un temps de parole un peu plus décent.