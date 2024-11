Baldur’s Gate 3 : 50 millions de mods ont été installés par la communauté depuis la sortie du dernier patch

Les mods pour Baldur’s Gate 3 existaient déjà avant l’intégration officielle du support dans le jeu, mais l’arrivée du patch 7 a encore plus accéléré la pratique. Ainsi, Larian indique que depuis la sortie de cette mise à jour, ce sont plus de 50 millions de mods qui ont été téléchargés pour Baldur’s Gate 3.

Le studio dévoile ce chiffre dans un tweet plein d’humour, qui indique que 10 000 de ces téléchargements sont liés au mod qui permet de renommer le personnage de Withers en « Bone Daddy » (« Papa Os », en gros).

Together, you've downloaded more than 50 million mods since Patch 7 introduced modding support!

Apparently 10,000 of those downloads were you renaming Withers to Bone Daddy.

So, uh, glad we could facilitate that. pic.twitter.com/zqNHpdyr6I

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) October 30, 2024