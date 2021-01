Balan Wonderworld nous montre son gameplay pour fêter l’arrivée de la démo

Attendu pour le 26 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series X|S et Nintendo Switch, Balan Wonderworld nous dévoile aujourd’hui un trailer de gameplay pour fêter la sortie de sa démo gratuite.

Le lever de rideau

De quoi découvrir encore un peu plus l’univers loufoque et coloré que va nous proposer la nouvelle production de Square Enix. Avec des musiques façon comédie musicale ou parc d’attractions, le jeu nous permet de suivre les aventures de Léo Craig et Emma Cole dans un théâtre où 12 contes prendront vie pour les aider à faire la lumière sur ce qui compte vraiment pour eux.

Le jeu se veut être un digne héritier des jeux de plateforme 3D où les mécaniques de gameplay devrait se renouveler et où la rapidité et la précision dans les déplacements seront légion.

Si vous hésitiez encore à le prendre, la démo qui sort aujourd’hui nous permet de jouer à 2 en local et de suivre les personnages dans plusieurs niveaux différents :

Les actes 1 et 2 du chapitre 1

L’acte 1 du chapitre 4

L’acte 1 du chapitre 6

Vous pouvez donc d’ores et déjà retrouver la démo sur les stores des plateformes concernées.