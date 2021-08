Back 4 Blood : Le Left 4 Dead 3 qu’on veut ? Avis et présentation vidéo

Annoncé en mars 2019 et présenté fin 2020, Back 4 Blood se présente comme un successeur spirituel à Left 4 Dead. Développé justement par des anciens créateurs de la franchise de Valve, il nous permet de jouer en PvE ou en PvP contre des hordes de zombies mutants, le tout, en coopération jusqu’à 4 joueurs. Une formule qui semble lui allait si bien.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous le présente en vidéo. Rappelons aussi que Back 4 Blood est prévu pour le 12 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et sera disponible dans le game pass dès sa sortie. Le jeu est passé gold et n’aura donc aucun retard.