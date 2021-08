Back 4 Blood passe déjà gold, deux mois avant sa sortie

Alors qu’il a été repoussé en début d’année, comme tous les gros jeux de Warner Bros. Interactive, Back 4 Blood nous avait promis qu’il arriverait en cette fin d’année. Une bêta, très plébiscitée, a eu lieu récemment pour voir si tout fonctionnait bien, et c’était visiblement le cas, puisque le studio nous annonce que le jeu passe gold.

We're not seeing red right now, today it's all gold! Amazing work to the team for getting #Back4Blood through the hordes. Full steam to October! pic.twitter.com/DBQAcvnZcy

— Back 4 Blood (@back4blood) August 11, 2021