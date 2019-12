Azur Lane: Crosswave fera son entrée en Europe en février 2020

Idea Factory International vient d’apporter quelques précisions quant à l’arrivée d‘Azur Lane Crosswave en occident. Le titre, jusqu’ici prévu pour l’année prochaine, concrétise un peu plus sa période de sortie en nous annonçant qu’il arrivera au cours du mois de février. Quelques précisions ont été apportées quant aux différentes éditions.

Une édition limitée en prime

Après avoir confirmé la présence de futurs DLC et dévoilé du gameplay pour le Hard Mode, Compile Heart, les développeurs du titre, compte bien nous proposer son jeu de tir dans nos contrées occidentales. Le titre sortira donc sur PlayStation 4 et PC courant février 2020 aux Etats-Unis et en Europe.

Azur Lane: Crosswave sera traduit en anglais, avec des options de sous-titre japonais et chinois traditionnel peut-on lire sur sa page Steam. Pas de traduction française au programme, mais une édition collector limitée qui regroupera :

Le jeu en version physique sur PS4 (un code pour la version PC)

Des pins avec Javelin, Suruga et Ayanami

Une figurine de Shimakaze

La bande-son sur CD

Une box collector

Un steelbook

Un artbook

Une housse de protection réversible

Il faudra probablement attendre courant janvier pour avoir la date de sortie définitive mais le rendez-vous est donc donné pour dans plus ou moins deux mois pour la sortie de Azur Lane: Crosswave.