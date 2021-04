Aztech: Forgotten Gods, un jeu d’action-aventure, annoncé sur PC et consoles

Le dernier Indie World de Nintendo a été l’occasion de mettre en lumière de nombreux portages de jeux indépendants sur Nintendo Switch, mais pas seulement. Quelques jeux ont également été révélés dans la foulée, comme Oxenfree II: Lost Signals et Aztech: Forgotten Gods, un jeu d’action-aventure qui a fait forte impression avec son premier trailer.

Affrontez les dieux

Le studio Lienzo nous présente donc son prochain titre, qui nous racontera l’histoire de Achtli, une jeune femme qui va se confronter aux dieux oubliés.

Le titre prendra place dans une métropole futuriste mésoaméricaine, et permettra de se battre contre des boss colossaux tout en se déplaçant à grande vitesse dans l’environnement.

Aztech: Forgotten Gods sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dès cet automne, sans plus de précisions pour le moment.