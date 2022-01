Aztech: Forgotten Gods partira à l’aventure le 10 mars prochain

Révélé lors d’un Indie World l’année dernière, Aztech: Forgotten Gods avait pour ambition de nous proposer un jeu d’action et d’aventure assez massif, prenant place dans une métropole mésoaméricaine. Fort de son ambiance et de sa direction artistique peu commune, le titre nous revient aujourd’hui afin de nous montrer de nouvelles images, tout en précisant sa date de sortie.

Un nouveau trailer qui annonce la sortie

Initialement, le titre devait nous parvenir durant l’automne dernier, avant d’être repoussé à cette année 2022 sans plus de précisions à l’époque.

On apprend donc que Aztech: Forgotten Gods sortira le 10 mars prochain sur toutes les plateformes, et le studio Lienzo nous le fait savoir avec un nouveau trailer. Ce dernier nous présente plus en détail l’histoire du jeu ainsi que quelques séquence de gameplay, où notre héroïne ira marteler de coups de poing les dieux. Par ailleurs, on a la confirmation que le titre sera traduit en français.

Aztech: Forgotten Gods sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.