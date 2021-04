Aztech: Forgotten Gods

Aztech : Forgotten Gods est un jeu d'action aventure où l'on parcourt une ville Aztèque futuriste et technologiquement avancée mais qui demeure empreinte de ses traditions. Dans celle-ci, la protagoniste Achtli embarque dans un long périple pour affronter les puissants Dieux Oubliés inspirés de la mythologie aztèque. Équipée d'un ancien artefact, elle pourra acquérir et utiliser les différents pouvoirs divins contre leurs détenteurs. Ces compétences permettront aussi à la jeune femme de se déplacer rapidement et efficacement dans la grande métropole du jeu.