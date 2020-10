Axiom Verge 2 ne sortira finalement pas en 2020

Lancé en 2015 sur PC, avant de se décliner sur la plupart des supports du marché, Axiom Verge est un metroidvania indépendant qui a mérité son succès. Développé par un seul homme, Thomas Happ, le titre ne cache pas ses inspirations principales, notamment la série Metroid ou l’artiste Hans Ruedi Giger. Initialement prévue pour fin 2020, sa suite récemment annoncée prend finalement un peu de retard, pour des raisons évidentes.

Quelques mois d’attente pour la bonne cause

Comme beaucoup d’autres ces dernières années, notamment Hollow Knight ou Dead Cells, Axiom Verge est un metroidvania à succès issu du marché indépendant. La différence, néanmoins, c’est que Thomas Happ ne compte pas cacher ses intentions premières, qui étaient de créer un fan game basé sur les aventures de Samus Aran. Quoi qu’il en soit, le titre fait l’unanimité en 2015.

Après ses nombreux portages, signifiant un succès commercial évident, les fans attendaient une suite de pied ferme. Et cela tombe bien, puisque le développeur a déjà mis sur les rails le sobrement intitulé Axiom Verge 2, annoncé pour une sortie fin 2020. Seulement voilà, vous l’aurez compris en lisant les lignes ci-dessus, il faudra finalement patienter un peu plus avant de toucher à ce second épisode.

C’est sur le site officiel du jeu que Thomas Happ a tenu à annoncer la nouvelle, tout en s’excusant platement. Le titre demanderait plus de temps que prévu pour être développé dans les règles de l’art, notamment parce que les modèles de créatures et les environnements sont plus variés et complexes que dans le premier. Ne sortez cependant pas trop vite vos mouchoirs, puisque Axiom Verge 2 devrait arriver dès le premier trimestre 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch.