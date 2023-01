Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de janvier 2023

Une nouvelle année démarre mais on ne change pas les bonnes habitudes : comme tous les mois, Sony met à disposition trois jeux pour ses abonnés PlayStation Plus du palier Essential, et on vous les présente en vidéo. Après un mois de décembre 2022 très convaincant, avec du RPG et un grand classique, voyons ensemble les jeux PlayStation Plus de janvier 2023, qui arrivent très bientôt.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de janvier 2023 ?

Pour cette nouvelle année, Sony semble avoir été relativement généreux. On pourra ainsi découvrir un très bon jeu Star Wars pensé pour le solo, idéal pour se préparer à Star Wars Jedi: Survivor qui arrivera en mars. Puis, on retrouve ensuite du MMO et un jeu indépendant. Voici les jeux de janvier que l’on vous présente en vidéo :

Si vous vous demandez quand seront disponibles les jeux PS Plus de janvier 2023, c’est simple : ils seront disponibles au téléchargement ce mardi 3 janvier 2023 dans la journée, soit via leur page produit, soit via l’onglet dédié de votre console.