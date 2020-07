Après vous avoir emmené dans un archipel avec Summer in Mara puis dans le désert avec Colt Canyon, on vous propose une petite virée atypique dans l’univers énigmatique de The Almost Gone. Sorti fin juin sur PC, Switch, iOS et Android, il s’agit d’un casse-tête narratif.

Celui-ci aborde des sujets sérieux et propose de résoudre diverses énigmes en jouant sur les perspectives. Le tout est forcément très attirant, notamment avec cette direction artistique particulière qui donne envie de s’y plonger. On vous en parle dans cette nouvelle vidéo d’Indie Story, notre chronique centrée sur les jeux indépendants.