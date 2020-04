Parmi les sorties de ce 28 avril, on y trouve un peu de temps. Du jeu canapé, avec Moving Out, du jeu de stratégie au tour par tour avec Gears Tactics mais aussi un reboot de Sakura Wars. Le tactical RPG, bien connu au Japon, fait son entrée sur PlayStation 4 avec une relecture complète de son oeuvre.

On part désormais sur une aventure bien plus centrée sur l’action, et l’on nous propose un mix avec du visuel novel, de l’exploration, des combats à bord de mechas et évidemment, une gestion des relations qui est très importante. On vous en parle dans cette vidéo, qui fait office de test complet, histoire de vous proposer notre avis avec du gameplay en français.