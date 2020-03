Après avoir adapté plusieurs mangas, notamment avec Dragon Ball Z Kakarot ou encore le jeu vidéo One Punch Man, Bandai Namco remet le couvert avec cette fois-ci My Hero One’s Justice 2, basé sur l’univers de My Hero Academia. Dans la continuité du premier opus, on y retrouve un jeu de combat fort axé pour les fans avec quelques nouveautés.

Pas forcément parfaite, avec quelques faiblesses, cette adaptation aura le mérite de proposer un casting plus complet. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à regarder notre test en vidéo où l’on vous propose notre avis ainsi que du gameplay maison. My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.