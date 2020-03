Parmi les sorties de la toute fin du mois de février, on y retrouvait un certain One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Première adaptation en jeu vidéo du manga éponyme, le titre n’arrive cependant pas à convaincre sur bien des aspects. Malgré une approche réussie et une très belle fidélité de l’oeuvre, trop de lacunes font de ce jeu de combat, un titre que l’on délaissera rapidement.

Si jamais vous voulez en savoir plus sur le bougre, on vous propose notre avis en vidéo. Bien sûr, pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter notre guide complet de One Punch Man : A Hero Nobody Knows. Rappelons que le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.