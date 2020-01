Parmi les grosses sorties de ce mois de janvier, on y retrouve évidemment ce fameux Dragon Ball Z Kakarot. Officialisé il y a un petit bout de temps maintenant, ce nouveau jeu Dragon Ball emprunte un chemin différent de ses prédécesseurs : pas de jeu de combat à la Xenoverse ou à la FighterZ mais un véritable Action RPG.

Très classique, comme vous pouvez le voir dans notre test, cela reste néanmoins une approche rafraîchissante et un genre qui n’a pas souvent été abordé pour la série. Cela fait donc du bien de voir un titre comme celui-ci, surtout qu’il comblera probablement les nombreux fans avec sa retranscription particulièrement fidèle de l’arc DBZ.

On vous partage donc notre avis en vidéo, histoire de faire le point sur les qualités et défauts du jeu. Rappelons que Dragon Ball Z Kakarot sort ce 17 janvier 2020 sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One. Il est disponible à l’achat à cette adresse.