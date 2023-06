Avatar : Frontiers of Pandora, voici la date de sortie et du gameplay

La plus grosse cartouche de la soirée ?

L’histoire ne retiendra assurément pas les premières minutes de la conférence, qui faisaient honneur à Just Dance, néanmoins, l’apparition de Avatar : Frontiers of Pandora, juste après, a su créer l’émoi dans le public. Et à juste raison, puisque les deux vidéos auxquelles nous avons eu droit en jettent plutôt pas mal, confirmant ce dont on se doutait déjà : il n’y aura pas de version old gen. Le soft se contentera d’une parution sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et bien sûr PC, probablement car il est un peu trop ambitieux et vorace pour les PS4 et One.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons droit à pas mal de gameplay, et que le tout se montre plutôt rassurant. On est visiblement face à ce que Ubisoft et ses studios tiers savent faire de mieux, à savoir de l’open-world en vue subjective, avec des mécaniques de shoot, et probablement beaucoup d’action. On nous promet néanmoins de l’exploration, dans un monde aux différents biomes, et une aventure à la découverte de plusieurs tribus Na’vi. Tout un programme, qui devrait joliment étoffer le lore de la franchise.

Au vu des images, on peut se demander si le jeu ne sera pas une sorte de Far Cry 6 avec un skin Avatar. Mais il faut reconnaître que, à la manière d’un Hogwarts Legacy, c’est la première fois que les fans des films vont pouvoir partir explorer le monde à la fois magique et brutal de Pandora, manette en main, dans un vrai open-world. Ce qui constitue déjà un bon argument en soi. Le petit plus, c’est que ce Avatar : Frontiers of Pandora est développé par Massive Entertainment, studio à qui l’on doit The Division et sa suite. Deux excellents jeux.

Et cela tombe plutôt bien que ce studio soit à la tâche sur le jeu, puisqu’on lui reconnaît de grands talents dans la confection d’expériences multijoueur. Or, ce nouveau Avatar sera entièrement jouable en coopération à deux joueurs. Uniquement en ligne, à priori, la tendance n’étant guère aux écrans splittés.

Initialement annoncé pour 2022, Avatar : Frontiers of Pandora atterrira finalement sur les consoles de nouvelle génération et le PC juste avant les fêtes de fin d’année. Plus précisément, le 7 décembre prochain, presque un an jour pour jour après la parution dans les salles obscures de Avatar : The Way of Water, second film de la franchise. Il est à noter que les joueurs qui précommanderont le soft auront accès au Aranahe Warrior Pack, qui regroupe plusieurs cosmétiques exclusifs. Un contenu que les joueurs PS5 auront gratuitement, sans nécessité de précommander Avatar : Frontiers of Pandora.

Screenshots Avatar: Frontiers of Pandora

Concept art