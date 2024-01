L’Autorité de la Concurrence veut infliger une amende de 13,5 millions d’euros à Sony à cause des manettes PS4

Le marché des manettes PS4 en question

L’Autorité de la Concurrence tient à démontrer que la concurrence de manettes PS4 a été sabordée pendant plusieurs années via deux pratiques différentes. La première aurait consisté à faire en sorte que les manettes produites par des constructeurs tiers (et qui n’auraient pas eu de licence) se déconnectent de la PS4, les rendant ainsi inutilisables sur la console de Sony. Et cela vient s’ajouter au fait que selon L’Autorité de la Concurrence, l’obtention d’une licence n’était clairement pas facilité par Sony, l’organisme dénonçant un système « opaque ».

Pour ces raisons, la plainte affirme que cela a ralenti la concurrence, nuisant ainsi aux consommateurs. L’Autorité de la Concurrence souhaite ainsi infliger une amende de 13 527 000 euros à Sony, qui serait répartie entre Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Inc. K.K, Sony Interactive Entertainment France et Sony Group Corporation. Sony n’a pas encore répondu à cette affaire, on ignore donc comment le groupe va réagir face à ces accusations.