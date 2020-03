Auto Chess: Heroes of Paragon repousse finalement sa sortie

Alors qu’il devait être disponible aujourd’hui en Europe sur Nintendo Switch, Auto Chess: Heroes of Paragon voit sa sortie repoussée à une date inconnue.

Repoussé mais pas annulé

Sur le compte Twitter officiel du jeu, Octobox Interactive (Blazing Core, Beat It…) explique, de manière évasive, que ce report est dû à « des raisons indépendantes de leur volonté ». Les développeurs ont aussi indiqué que, malgré ce report de dernière minute, « le jeu n’est pas annulé et il sortira sous peu. »

Pour rappel, Auto Chess: Heroes of Paragon est un auto-battler mettant en scène les héros et héroïnes de Paragon, un ancien MOBA développé et édité par Epic Games qui a eu droit à un accès anticipé pendant deux ans avant de fermer ses serveurs le 26 avril 2018. Son gameplay, proche d’autres titres du même genre comme Teamfight Tactics et Dota Underlords, pousse le joueur à faire évoluer sa tactique entre chaque manche afin de trouver les meilleurs combinaisons possibles entre les différents personnages pour gagner la partie.

Le studio russe prévoit également de sortir ultérieurement le jeu sur PC.