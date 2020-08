Auto Chess annoncé sur PS4 et daté au 31 octobre

Déjà disponible sur smartphones (iOS et Android) et sur PC via l’Epic Games Store, Auto Chess vient d’annoncer sa venue sur PlayStation 4 pour le 31 octobre 2020. Un portage console qui s’est illustré à travers une première bande-annonce au cours du State of Play qui a eu lieu jeudi dans la soirée.

Le portage inutile ?

Avec une expérience pensée pour le mobile, on a de quoi se demander si cette mouture PS4 a réellement de l’intérêt. Surtout quand on remarque les premières images de gameplay lâchées dans cette vidéo, où l’interface laisse à désirer et ne semble pas franchement avoir été optimisé. Manette en main, l’ergonomie ne sera sans doute pas idéale. Qu’à cela ne tienne, Auto Chess étant disponible gratuitement au vu de son étiquette free-to-play, cela permettra tout de même aux joueurs de l’essayer sans coût supplémentaire.

Précisons que Auto Chess est une version complète du mod Dota Auto Chess et qui se base sur l’univers du Moba populaire. Il est aussi à l’origine de la vague des auto battler, pas toujours très réussis certes, que l’on voit depuis quelques mois. Teamfight Tactics en est un bon exemple. Rappelons qu’une version Switch d’Auto Chess avait été évoquée mais toujours pas datée.