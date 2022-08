Atomic Heart présente ses combats viscéraux dans son dernier trailer en 4K

Avec la guerre en Ukraine, on s’attendait à ce qu’Atomic Heart disparaisse des radars pendant un temps, étant donné que le studio Mundfish nous vient de Russie. Il aura fallu patienter jusqu’à cette Gamescom pour que le jeu nous donne des nouvelles. Un nouveau trailer a été diffusé dans le cadre du salon allemand, et celui-ci se concentre avant tout sur les combats brutaux du jeu, qui promettent beaucoup d’action.

Un retard à prévoir ?

Cette dernière vidéo, toujours diffusée en 4K comme le studio a l’habitude de le faire, s’attarde donc sur le gameplay du titre en illustrant les diverses façon que l’on aura de se protéger et de tuer nos ennemis dans Atomic Heart.

On y voit plein de pouvoirs digne d’un BioShock, des armes pas comme les autres qui offrent un peu de diversité au corps à corps et à distance, et des ennemis variés, entre infectés et robots dangereux.

Vient maintenant la question de la date de sortie du jeu. Aux dernières nouvelles, Atomic Heart devait sortir lors du quatrième trimestre de l’année 2022. Cependant, ce nouveau trailer ne donne aucune date de sortie, ni même de période. De quoi nous questionner sur les plans du studio, qui pourrait bien repousser le titre, sachant qu’il reste peu de temps avant le début de ce dernier trimestre.

Atomic Heart est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.