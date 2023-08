Atlas Fallen nous rappelle qu’il sort prochainement avec un nouveau trailer décalé

Après un report sans doute salvateur qui lui a permis de ne pas sortir dans l’ombre de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Atlas Fallen doit maintenant tout faire pour se démarquer des sorties majeures du mois d’août, Baldur’s Gate 3 en tête. Le prochain titre de Deck13 et de Focus Entertainment nous a déjà présenté son gameplay à de nombreuses reprises, c’est pourquoi le studio et l’éditeur optent cette fois pour une approche un peu moins traditionnelle.