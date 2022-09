Accueil » Actualités » Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key nous en dit plus dans deux nouvelles vidéos

Atelier Ryza est définitivement l’une des séries les plus populaires de la licence Atelier, puisqu’elle va déjà avoir droit à son troisième épisode dans peu de temps, nommé Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Cela a été confirmé lors du Nintendo Direct, qui nous a montré un bref aperçu de ce nouvel épisode. Mais juste avant que le Tokyo Game Show ouvre ses portes, Gust et Koei Tecmo ont diffusé un nouveau trailer pour le jeu ainsi qu’une vidéo plus conséquente pour revenir en détails sur les spécificités de cette dernière aventure pour Ryza et ses amis.

Un épisode plus complet que jamais

On a donc droit à toute une fournée de nouvelles images pour cet Atelier Ryza 3, qui suivra directement les événements qui se déroulent après la fin du deuxième épisode. Le groupe de Ryza sera ici composé de 11 membres, ce qui en fait l’un des groupes les plus importants de toute la licence.

On nous promet quatre grandes régions à explorer, avec des zones un peu plus ouvertes que par le passé, et durant les combats, Ryza pourra faire appel au pouvoir des clés afin de recourir à divers effets. Ces clés pourront même être utilisées durant l’exploration et ou l’alchimie. Junzo Hosoi, producteur sur la série Atelier Ryza, nous en dit plus dans une longue vidéo.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam le 24 février 2023. Vous pouvez découvrir ci-dessous de nouvelles images.