Atelier Ryza 3 sera disponible l’année prochaine sur PC et consoles

Koei Tecmo a profité du Nintendo Direct de ce 13 septembre pour dévoiler son prochain jeu estampillé Atelier, qui n’est autre que la suite, à priori ultime, de la saga de Ryza.

Ryza encore et toujours

L’héroïne a permis à la série des jeux Atelier de décoller (toute proportions gardées bien sûr) au point de pousser l’éditeur à proposer une traduction pour le deuxième opus (Lost Legends and the Secret Fairy).

Ce troisième titres nous a donc montré quelques séquences de gameplay (visibles ci-dessous, à partir de 50:09), l’occasion de remarquer un monde qui semble plus ouvert et offrant plus de possibilités. Si l’on pense que le jeu sera le dernier à se focaliser sur Ryza, c’est à cause du texte du site officiel qui dit « The final summer, the final secret… ». Autrement dit : l’ultime été, l’ultime secret.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam le 24 février 2023. Plus de nouvelles seront données lors du Tokyo Game Show, le 16 septembre plus précisément.