Atelier Ryza 3 : Notre interview avec le producteur Junzo Hosoi avant la sortie des dernières aventures de Ryza

La sortie d’Atelier Ryza 3: The Alchemist of the End & the Secret Key est imminente et en attendant notre test du titre, Koei Tecmo et Gust ont dévoilé énormément de nouveautés au fil des derniers mois concernant l’aventure finale de Ryza. Nul doute que l’héroïne a permis de donner un sacré coup de projecteur sur la franchise grâce à sa popularité. Récemment, une adaptation en anime du tout premier opus a même été annoncée.

En complément, nous avons pu nous entretenir une nouvelle fois avec Junzo Hosoi, producteur sur les jeux Atelier Ryza dont celui-ci, afin d’en savoir plus sur les motivations derrière cette trilogie et ce qu’elle signifiait pour le studio.

Une héroïne que l’on voit grandir au fil des jeux

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs et lectrices ?

Bonjour ! Je suis Junzo Hosoi, responsable de Gust chez Koei Tecmo Games. Je suis le producteur sur Atelier Ryza 3: The Alchemist of the End & the Secret Key.

L’aventure de Ryza se termine avec ce dernier opus et il est rare de suivre le même protagoniste dans la série Atelier sur plusieurs jeux. Selon vous, quelles ont été les principales contributions à la franchise par rapport au modèle traditionnel où nous repartons de zéro avec une nouvelle héroïne ?

Hosoi-san : C’est la première fois dans la série Atelier que tous les titres d’une trilogie ont le même protagoniste. Dans le passé, le personnage principal d’un titre précédent apparaissait souvent comme mentor dans le suivant. Dans ces circonstances, je me suis dit: “Je veux créer une histoire dans laquelle un protagoniste principal grandit” et j’ai commencé l’arc « Secret » avec Atelier Ryza.

Je pense qu’il y a un côté rafraichissant à avoir un nouveau personnage principal à chaque fois, en ayant la surprise de savoir quel genre de personnage cela va être. Le cadre change aussi beaucoup. Mais nous pensons également que cela a un coût et que cela a un impact sur la compréhension de nouvelles informations. Ainsi, en continuant avec la même protagoniste, le flot de nouvelles informations baisse un peu. En conséquence, je pense que beaucoup de joueurs comprenaient qui était Ryza plus facilement. Grâce à l’aide du chara-designer Toridamono, nous avons entendu beaucoup plus de gens dire “Je connais Ryza !” et les offres pour les produits dérivés ont également augmenté. J’ai l’impression que beaucoup de gens ont découvert Atelier grâce à Ryza.

Ce dernier jeu marque la transition de Ryza vers l’âge adulte. Pourquoi avez-vous choisi d’explorer ce thème dans sa dernière aventure ? Auriez-vous pu envisager une suite avec une Ryza adulte pleinement accomplie ?

Hosoi-san : Pour la série Secret, nous voulions à l’origine créer une histoire dans laquelle le même protagoniste grandirait dès le début de la série, donc c’est exactement ce que nous avions en tête.

Atelier Ryza se déroule dans sa ville natale de Kurken Island où Ryza et ses amis sont à l’aube de l’âge adulte et partent à l’aventure pour trouver ce qui est important pour eux. La suite, Atelier Ryza 2, se déroule dans la capitale royale et dépeint la croissance personnelle de Ryza alors qu’elle fait des rencontres importantes et quelques adieux. Pour ce troisième jeu, je voulais dépeindre Ryza et ses amis alors qu’ils découvrent ce qu’ils veulent accomplir dans leur vie tout en devenant des adultes. Dans notre univers, Atelier Ryza et Atelier Ryza 2 marquaient le milieu de leur vie étudiante, et Atelier Ryza 3 est leur dernière année de ce parcours lorsqu’ils décident de leur avenir.

Quant à la prochaine étape, nous n’avons rien en tête pour le moment. Tout d’abord, j’espère que tout le monde appréciera Atelier Ryza 3, la dernière aventure de Ryza !

Des mondes ouverts qui nuisent à la récolte ?

Atelier Ryza 3 met l’accent sur les zones ouvertes. Depuis le premier opus, les plus grands changements ont été apportés dans ce domaine. Les zones ouvertes, voire les mondes ouverts, deviendront-ils une norme pour la série ?

Hosoi-san : L’un des résultats dans la prise en compte de l’aspect amusant des RPG, ou tout simplement l’aspect amusant de la série Atelier, était d’aboutir au développement d’un « open-field ».

Nous définissons un monde ouvert comme quelque chose qui peut être apprécié sous différents angles. La série Atelier porte principalement sur la collecte de matériaux, nous avons donc estimé qu’un monde ouvert ne conviendrait pas à cause de la manière actuelle dont les matériaux sont collectés. De plus, pour donner aux joueurs un sentiment d’aventure « façon Ryza », nous avons choisi une structure de carte « open-field » dans laquelle plusieurs petites cartes sont interconnectées pour former une seule grande région.

Nous réfléchissons encore au format que nous utiliserons pour les futurs titres, mais nous voulons nous assurer que nous pouvons répondre aux attentes de tous et de faire les meilleurs choix pour l’expérience que les joueurs auront avec ce titre.

Les studios travaillant chez Koei Tecmo maîtrisent très bien l’intégration de la culture japonaise dans leurs jeux (comme avec Wild Hearts récemment). Qu’est ce qui démarque Atelier Ryza 3 à ce niveau-là selon vous ?

Hosoi-san : L’été est un mot-clé dans l’arc Secret, et il embrasse l’image que l’on a de l’été au Japon. Les cigales qui chantent en arrière-plan et les gigantesques colonnes de nuages dans un ciel bleu sont le genre d’été auquel beaucoup de Japonais pensent. Les ombres et les contrastes de lumière dans le jeu font également penser à l’image qu’on a d’un été japonais.

Vous avez récemment annoncé Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg. Qu’est-ce qui vous a motivé à ressortir le tout premier opus de la licence ?

Hosoi-san : Ces dernières années, nous avons remarqué une grande augmentation du nombre de joueurs intéressés par la série Atelier, et j’ai pensé que beaucoup de ces joueurs connaissaient le nom d’Atelier Marie, le premier jeu de la série Atelier, mais ne savaient pas de quoi il s’agissait. Nous voulions montrer à tout le monde que l’origine de la série Atelier provenait de là, c’est pourquoi nous avons décidé de faire de ce jeu le point central des titres du 25e anniversaire de la série Atelier.

Concernant le studio Gust, quelles sont vos priorités pour la suite ? On imagine que les jeux Ateliers et Blue Reflection vous prennent déjà beaucoup d’énergie, mais aimeriez-vous adapter une autre licence populaire comme Fairy Tail ou bien développer une nouvelle franchise ?

Hosoi-san: Gust a plusieurs équipes de développement, nous développons donc plusieurs titres en parallèle, en tenant compte de ce que nous voulons créer et de ce que les joueurs recherchent. Nous voulons non seulement répondre aux attentes de nos joueurs mais aussi leur offrir des surprises, alors attendez avec impatience nos futures annonces !

Sur ActuGaming, nous aimons finir avec la même question: Avez-vous une anecdote surprenante ou amusante sur la production de cet Atelier Ryza 3 ?

Hosoi-san : Nous n’avons pas conçu Ryza en prêtant une attention particulière sur ses cuisses, mais en raison de l’énorme attention accordée à celles-ci depuis sa révélation, nous n’étions plus sûrs des dimensions correctes de celles-ci dans Ryza 3, mais l’équipe des relations publiques a souligné que nous ne devrions pas aller plus loin…

C’est sur cette réponse assez inattendue que nous remercions Junzo Hosoi d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key sortira le le 24 mars prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.